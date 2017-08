Katjes International bei den German Enterprise Awards als 'Best Confectionery Product Manufacturer 2017' ausgezeichnet

Katjes International bei den German Enterprise Awards als "Best Confectionery Product Manufacturer 2017" ausgezeichnet

Emmerich, 23. August 2017 - Die Katjes International GmbH & Co. KG ("Katjes International"), die Investmentholding der Katjes-Gruppe, wurde mit dem Titel "Best Confectionery Product Manufacturer 2017" bei den German Enterprise Awards ausgezeichnet. Der German Enterprise Award gehört zu den begehrtesten europäischen Auszeichnungen und wird an Unternehmen vergeben, die herausragende und innovative Impulse in ihren jeweiligen Branchen setzen.

Ausschlaggebend für die Auszeichnung von Katjes International war der erfolgreiche Aufbau eines starken Portfolios aus führenden Marken im westeuropäischen Zuckerwarenmarkt. Die Markenfamilie umfasst die Produkte der Firmen Lutti, Continental Sweets, Piasten, Dallmann sowie Festivaldi. Darüber hinaus beteiligte sich Katjes International im Juni 2017 an der Josef Manner AG in Wien.

"Wir sehen in der Auszeichnung eine Bestätigung für unsere erfolgreichen Akquisitionen und die Weiterentwicklung von starken Marken im westeuropäischen Zuckerwarenmarkt. Diesen Weg werden wir fortsetzen. Dabei wollen wir sowohl aus eigener Kraft als auch durch den Zukauf starker Marken weiter wachsen", kommentiert Tobias Bachmüller, Geschäftsführender Gesellschafter von Katjes International, die Jury-Entscheidung.

Die German Enterprise Awards wurden entwickelt, um die Leistungen der innovativen Firmen und Einzelpersonen aus ihrer Branchen zu würdigen. Die Auszeichnung wird von dem Magazin WORLDWIDE BUSINESS REVIEW vergeben.

ÜBER KATJES INTERNATIONAL

Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International verfolgt einen "Buy-and-Hold"-Ansatz und akquiriert Unternehmen mit etablierten Marken innerhalb des westeuropäischen Zuckerwarenmarkts. Zu dem Unternehmen gehören fünf Gesellschaften: Lutti Frankreich, Continental Sweets Belgium, die deutschen Gesellschaften Piasten und Dallmann sowie Festivaldi in den Niederlanden. Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de.

KONTAKT: Katjes International GmbH & Co. KG Tel.: +49 (0) 2822/601-700 Fax: +49 (0) 2822/601-125 E-Mail: kontakt@katjes-international.de Website: www.katjes-international.de

