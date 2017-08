Die spanischen Ermittler haben gegen zwei mutmaßliche Islamisten Haftbefehl erlassen und einen Verdächtigen freigelassen. Nach neuen Erkenntnissen soll die Terrorzelle noch wesentlich größere Anschläge geplant haben.

Im Zusammenhang mit dem Anschlag in der Innenstadt von Barcelona ist am Dienstagabend gegen zwei mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Extremistenzelle Haftbefehl erlassen worden. Den Verdächtigen Mohamed Houli Chemlal und Driss Oukabir wird Mord sowie Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Ermittlungsnahen Kreisen zufolge sagte Chemlal dem obersten spanischen Gericht, man habe eigentlich mehrere große Bombenanschläge geplant. Ein dritter Verdächtiger blieb zunächst ...

