KÖLN (dpa-AFX) - Die Gamescom in Köln hat nun für alle Computer- und Videospielefans geöffnet. Nach dem Dienstag, der nur dem Fachpublikum vorbehalten war, strömten am Mittwoch die ersten Privatbesucher in die Messehallen, in denen alle großen Firmen der Branche mit neuen Spieletiteln aufwarteten. Bis zum Samstag werden Hunderttausende Menschen erwartet. Das Motto lautet "Einfach zusammen spielen" und ein Schwerpunkt ist der E-Sport, also das wettbewerbsmäßige Zocken von Computerspielen.

Die Gamescom gilt als eine der wichtigsten Leistungsschauen der Video- und Computerspielbranche weltweit, ist neben einer Fachmesse aber auch eine Art Festival für Gamer geworden. Deshalb wird in jedem Jahr dem "geöffnet für alle" entgegengefiebert./idt/DP/fbr

