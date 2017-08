Linz - Drei Themen stützen derzeit den Kanadischen Dollar (CAD), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Punkt eins seien die überraschend guten Inflationsdaten für Juli (+1,2%). Diese würden die Zinsfantasie der Devisenhändler beflügeln. Unterstützt werde die Zins-Erwartungshaltung vom erfreulichen Arbeitsmarkt (Punkt zwei), der in Folge des Lohndrucks ebenfalls inflationstreibend wirke. Der letzte Punkt sei die begonnene NAFTA-Verhandlung zwischen USA und Kanada, die als konstruktiv bezeichnet werden könne.

