Wien - Der EUR-Primärmarkt nimmt Fahrt auf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die gestern von LafargeHolcim emittierte EUR 750 Mio. Anleihe (12J Laufzeit) habe nach einer anfänglichen Preisindikation von MS +100-105 BP, die bis zum finalen Pricing auf MS+85-90 BP revidiert worden sei, schließlich bei MS+85 BP gepreist werden können. Das dänische Facility Unternehmen ISS Global habe für heute die Emission eines EUR 500 Mio. Bonds mit einer Laufzeit von zehn Jahren angekündigt. Aegon N.V. kündige eine geplante 1-jährige Senioremission im Volumen von EUR 500 Mio. an. Die erwarteten Ratings seien A3/A-/BBB+. Mit der französischen Unedic kündige auch ein Emittent aus dem Agency Sektor eine Emission an (geplanter Tap auf die EUR 1,75 Mrd. 1,5% Apr 2023 Emission).

