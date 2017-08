London - Laut unserer Erfahrung sind einige der besten Hochzinsanleihen mit den Investoren zu vergleichen, die in sie investieren: Mauerblümchenartig, zuverlässig und häufig zutiefst langweilig, so David Ennett von Kames Capital.Die "Eintönigkeit" eines Geschäfts, das verlässlich attraktive, aber sichere Cashflows liefere? Dem stimme Ennett zu! Einige ihrer beliebtesten Positionen halten die Experten von Kames Capital in eher unprätentiösen Branchen, so etwa in Pappkartonherstellern, Bestattungsunternehmen, Konservendosenproduzenten und Zulieferern gelartiger Kapseln, die mit Wirkstoffen gegen Ihre Kopfschmerzen gefüllt werden. Glanz, Glamour und eine gute Story findet man hingegen eher auf dem Aktienmarkt, und das ist uns auch recht so, so die Experten von Kames Capital.

