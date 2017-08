Frankfurt - Die Weizenernten auf der nördlichen Halbkugel sind nahezu abgeschlossen, so die Analysten der Commerzbank.Die weltweite Versorgungslage dürfte dank einer Rekordernte in Russland entspannt bleiben. Bei Mais und Sojabohnen würden derzeit hohe US-Ertragsschätzungen durch das US-Landwirtschaftsministerium USDA bei gleichzeitig durchwachsenen Pflanzenbewertungen für Unsicherheit sorgen. Das USDA und der Internationale Getreiderat würden allerdings jeweils eine rückläufige US-Maisproduktion und ein markantes globales Marktdefizit 2017/18 prognostizieren. Bei Sojabohnen sei dagegen nach rekordhohen Ernten in den USA und Südamerika keine Anspannung der Versorgungslage zu erwarten. Bei Baumwolle sei mit einem weiteren deutlichen Bestandsaufbau außerhalb Chinas zu rechnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...