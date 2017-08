Frankfurt - Sowohl der DAX als auch ETF-Anleger zeigen sich derzeit orientierungslos, so die Deutsche Börse AG.Während der Deutsche Aktienindex weiter um 12.100/12.200 Punkte schwanke, würden Aktien-ETFs in beide Richtungen gehandelt. "Die Volatilität hat die Märkte wieder", bemerke Carsten Schröder von der Commerzbank. In der Tat sei der "Angst-Index" VDAX New, der zuvor auf extrem niedrige Niveaus gefallen sei, wieder etwas gestiegen - der Nordkorea-Konflikt, das politische Chaos in Washington und zuletzt auch der Anschlag in Barcelona hätten sich bemerkbar gemacht. Besonders hoch sei die Nervosität der Anleger Schröder zufolge aber nicht. "Solange sich der DAX oberhalb der 200-Tage-Linie hält, bleiben Anleger entspannt."

Den vollständigen Artikel lesen ...