EZB Präsident Draghi wird am Morgen eine Rede halten Vorläufige Preis-Manager-Indizes (sowohl für Dienstleistungen als auch Herstellung) weltweit Öllagerbestände am Nachmittag

Zusammenfassung:Der Wirtschaftskalender hat heute einige interessante Events, darunter EZB Präsident Draghi, der am Vormittag eine Rede halten wird. Danach gibt es einige Berichte, die den US Dollar betreffen könnten und auch der Bericht zu den Öllagerbeständen. Zuletzt wird der Fed Abgeordnete Kaplan auch eine Rede halten, daher könnte der Dollar heute recht volatil sein. 09.00 Uhr - Rede von Draghi in Lindau, Deutschland: Auch wenn Draghi sich heute schon äußern wird, erwartet der Markt, dass seine Rede am Freitag in Jackson Hole noch viel wichtiger sein wird. Nach dem Anstieg des Euros könnte die Währung sehr anfällig auf die Äußerungen von Draghi reagieren. Man muss bedenken, dass die Marktteilnehmer nach ersten Hinweisen für eine Abnahme der Anleihenkäufe suchen, was positiv für den Euro sein könnte. Sollte Draghi in der heutigen Rede keine weiteren hawkischen Signale liefern, könnte das weiteren Abwärtsdruck auf die Währung legen. Der Wirtschaftskalender ...

