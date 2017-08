Ein Brief mit sieben badischen 6 Kr.-Briefmarken aus dem Jahr 1852 wurde von einem Sammler vor etwa 70 Jahren aus der Papiermühle vor der Vernichtung gerettet. Jahrzehntelang verblieb dieser Brief in Familienbesitz und wurde von der Enkelin dem ältesten Auktionshaus Badens Gert Müller in Ettlingen gezeigt. Der Inhaber des Auktionshauses erkannte die Einzigartigkeit dieses Briefes und bot ihn in der 95. internationalen Auktion für Briefmarken und Münzen am Samstag dem 19. August zum Startpreis von 30000,- Euro an. Mehrere Bieter aus dem In- und Ausland boten sich in die Höhe. Der Käufer, ein Sammler aus Süddeutschland zahlte letztendlich enorme 192000,- Euro. Die Enkelin des Sammlers, welche bei der Versteigerung anwesend war, konnte ihr Glück kaum fassen.

