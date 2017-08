Die Baader Bank hat die Einstufung für Jenoptik angesichts der Übernahme von Five Lakes Automation auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Das US-Unternehmen passe seiner Ansicht nach gut zum wachsenden Geschäft mit 3D-Lasermaschinen in Nordamerika, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Mittwoch. Der Zukauf werde den Umsatz in 2018 um 15 Millionen Euro steigern. Dies werde aber wohl keine größeren Auswirkungen auf seine Schätzungen haben./tih/zb Datum der Analyse: 23.08.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0021 2017-08-23/10:44

ISIN: DE0006229107