Als arbeitender Normalbürger dieses Landes kommt man natürlich nie in eine solche Situation: Die jeweiligen Regierungen unserer geliebten Heimat befreien uns mit ihrer Steuerpolitik glücklicherweise von den Sorgen, einen angesparten Geldbetrag möglichst sinnvoll anzulegen. Wir verdienen ja netto im Monat gerade mal so viel, um unser tägliches Leben fristen zu können - meist sogar ein bisschen weniger, womit wir uns mit einem überzogenen Konto in die Abhängigkeit begeben: Wer sich eine Entlassung oder Kündigung nicht leisten kann, muckt weniger auf. Das ist im Sinne der Mächtigen dieser Republik, also den Wirtschaftskapitänen und den Bossen auf der Politik-Titanic, aber auch der Machtlosen, die sich ein Problem wie das...

