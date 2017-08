EURid spendet im Rahmen seiner CO2-Kompensation für das Projekt Uganda Borehole Rehabilitation

EURid gibt seine Unterstützung für das Borehole Rehabilitation Project (Brunnensanierung) in Uganda bekannt, das tausende Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgen soll. EURid sieht in Wasser eine unverzichtbare Lebensvoraussetzung. Für viele ländliche Gemeinden im subsaharischen Afrika ist die Beschaffung von sicherem Trinkwasser noch immer mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Darüber hinaus kann Wasser aus Flüssen potenziell tödliche Verunreinigungen enthalten und muss daher vor dem Trinken abgekocht werden. Das dafür nötige Feuerholz ist für die Familien wie für die Umwelt eine weitere Belastung.

Ziel des Brunnensanierungsprojekts ist, diese Situation zu verbessern, indem in Zusammenarbeit mit den ugandischen Gemeinden beschädigte Brunnen instandgesetzt und der Zugang zu sauberem und sicherem Trinkwasser wieder hergestellt wird. Der direkte Nutzen des Projekts besteht darin, dass Familien keine weiten Entfernungen mehr zurücklegen müssen, um an Wasser zu kommen bzw. das Wasser nicht mehr abkochen müssen, um Krankheitserregern vorzubeugen. Dadurch wird Feuerholz gespart und weniger CO2 in die Atmosphäre freigesetzt.

Giovanni Seppia, External Relations Manager bei EURid, erklärt: "Das Projekt betrifft vor allem den Norden Ugandas, ein Gebiet, in dem es vor einiger Zeit aufgrund einer turbulenten politischen Situation viele Konflikte gab. Aufgrund dessen ist die Armut sehr hoch und fehlt es an Investitionen in die notwendige Basisinfrastruktur, um z. B. den Zugang zu sauberem Wasser zu garantieren. Wir als Unternehmen wollen den Menschen in Uganda helfen, indem wir ihnen Zugang zu einem der bedeutendsten Bodenschätze geben."

Dieses Projekt steht im Einklang mit dem Aktionsplan der CSR-Strategie von EURid und wurde gemäß den strengen Leitlinien, dem Validationsprozess und der jährlichen Überprüfung von The Gold Standard durchgeführt.

EURid ist in Folge eines Ausschreibungsverfahrens und der Beauftragung durch die Europäische Kommission die Non-Profit- Organisation, die die .eu und .?? Top-Level Domains verwaltet. EURid arbeitet mit ca. 700 akkreditierten Registraren und bietet Unterstützung in den 24 offiziellen EU-Sprachen. Als Teil seines fortlaufenden Engagements für Datenschutz ist EURid seit 2013 nach dem ISO27001 Sicherheitsstandard zertifiziert. EURid ist außerdem nach dem EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) registriert, was seinen Einsatz für den Umweltschutz ausdrückt. EURid hat seinen Hauptsitz in Brüssel (Belgien) und regionale Niederlassungen in Pisa (Italien), Prag (Tschechische Republik) und Stockholm (Schweden). http://www.eurid.eu.

