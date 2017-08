Aktie im Fokus - Zooplus

Die Aktie von zooplus erreichte am 25. Mai 2017 ein Hoch bei 200,15 Euro und trat dann in eine Korrektur ein, die am 20. Juli 2017 bei einem Zwischentief von 152,40 Euro vorerst stoppte. Diese Kursbewegung könnte helfen, die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu identifizieren. Die Widerstände fänden sich bei 163,67 Euro, 170,64 Euro, 176,27 Euro, 181,90 Euro und 188,86 Euro.

Die Unterstützungen kämen bei 152,40 Euro, 141,17 Euro und 134,20 Euro als Ziele für die Bären in Betracht. Die Experten der Commerzbank vergaben in ihrer aktuellen Studie ein Kursziel von 180,00 Euro. Dieses Kursziel liegt leicht unterhalb eines wichtigen Widerstands bei 181,90 Euro, sowie einem Zwischenhoch bei 180,95 Euro und könnte auf ein Scheitern vor dieser Widerstandszone gedeutet werden.

