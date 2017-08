Baierbrunn (ots) -



Lassen Eltern, Oma oder Opa die Finger tanzen und singen dazu, profitieren Babys gleich mehrfach. Fingerspiele regen alle Sinne an - das Baby schaut den Fingerbewegungen zu, hört den Sprachrhythmus und versucht, die Bewegungen nachzumachen. "Das schult das Sprachverständnis und trainiert zugleich die Feinmotorik", betont Diplom-Psychologe Andreas Engel aus Hof im Apothekenmagazin "Baby und Familie". "Zudem vertiefen die vielen Berührungen die Bindung zwischen Eltern und Kind und vermitteln dem Baby Sicherheit und Geborgenheit", schildert der Experte. Im aktuellen Heft von "Baby und Familie" finden Leser sechs konkrete Ideen für Fingerspiele - mit Text und Anleitung.



