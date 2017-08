Hamburg (ots) - Nach ihrer Zeit bei "Germany's Next Topmodel" 2008 galten Gina-Lisa Lohfink (30) und Sarah Knappik (30) als unzertrennlich. Doch dann zerbrach die Freundschaft plötzlich. Im exklusiven InTouch-Interview (EVT 24.08.) spricht Gina-Lisa über das zerrüttete Verhältnis und über die Chance eines Neuanfangs.



Sie waren DAS Chaos-Duo, wurden mit Sprüchen wie "Zack, die Bohne" zum Kult. Gina-Lisa erinnert sich gerne an die Zeit mit Sarah zurück und verteidigt ihre ehemals BFF sogar auf Instagram nachdem sie bei "Promi Big Brother" von ihren Mitbewohnern angefeindet wurde.



Vielleicht treffen die beiden sich bald mal zum Kaffeetrinken? "Das wär's ja: Wir zwei Chaos-Elsen wieder vereint", sagt Gina-Lisa. "Ich fände das toll, wir hätten sicher viel zu besprechen."



