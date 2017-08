Hannover - Mit den Emissionen der Münchener Hyp und der Commerzbank wurde die Sommerpause am Covered Bond-Markt nun offiziell beendet, so Matthias Melms, CIIA, CCrA von der Nord LB.Immerhin fünfeinhalb Wochen sei damit keine Emission in Euro-denominierten Benchmarks zu verzeichnen gewesen. Nach den beiden Emissionen aus Deutschland dürften sich zeitnah weitere Emittenten anschließen und Bonds an den Markt bringen.

