Gefallen ist die Aktie von Adva Optical. Nun aber notiert die TecDAX-Aktie auf einem interessanten Niveau. Kann Adva verlorenen Boden zurückerobern? Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf Adva vor.

Adva Optical ist ein multinationaler Anbieter von Telekommunikations-Ausrüstung, insbesondere für glasfaserbasierte Übertragungstechnik. "Unsere Branche erlebt aufregende und turbulente Zeiten", sagte Vorstandschef Brian Protiva anlässlich der jüngsten Quartalszahlen. "Wir leben in einer Zeit der extremen Gegensätze. Auf der einen Seite haben wir Cloud und Mobilität als die großen Wachstumstreiber, die kontinuierlich die Nachfrage nach Bandbreite in die Höhe treiben. Auf der anderen Seite herrschen in unserer Branche weiterhin harte Preiskämpfe und ein Wettbewerb, der eine weitere Konsolidierung notwendig macht", so Protiva weiter. Im zweiten Quartal ging der Umsatz bei Adva im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück, und zwar um 8,3 Prozent. So zu sagen als Beleg für den harten Preiskampf in der Branche. Aufgrund des Umsatzrückgangs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...