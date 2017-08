FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS PROVIDENT TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 600 PENCE - BARCLAYS CUTS PROVIDENT TO 'EQUAL WEIGHT' ('OW') - TARGET 600 (3150) PENCE - BERENBERG RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 690 (650) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP CUTS PROVIDENT FINANCIAL TO 'NEUTRAL' ('BUY') - CREDIT SUISSE CUTS CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 260 (280) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 800 (700) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2590 (2575) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 240 (235) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 600 (607) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 730 (720) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1450 (1350) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES MEGGITT TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 600 (500) PENCE - JEFFERIES RAISES MEGGITT TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 600 (500) PENCE - JEFFERIES RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2442 (2316) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS PROVIDENT FINANCIAL TO 'NEUTRAL' (OW) - TARGET 1200 (3200) PENCE - JPMORGAN RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1190 (1180) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM CUTS PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 487 (2000) PENCE - 'SELL' - RBC RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 900 (820) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - WPP FALLS 12% AFTER CUTTING FY GROWTH TARGET



