55 Prozent der Arbeitnehmer nehmen ihr Mittagessen am Schreibtisch ein. Die meisten Arbeitgeber finden das gut, gesund ist es aber nicht.

Eine gelieferte Pizza, ein Salat aus der Plastikschale für zwischendurch oder ein in Alufolie eingewickeltes Sandwich: Mehr als die Hälfte aller Arbeitnehmer isst ihr mitgebrachtes oder gekauftes Essen mit dem Blick auf den Bildschirm - am Schreibtisch. Manchmal aus Zeitnot, manchmal aus Unlust, sich zu bewegen oder in der Kantine mit den Kollegen zu essen. Das ergibt eine Jobware-Umfrage, bei der Bewerber und Personaler befragt wurden.

Die Personaler gaben dabei an, dieses Vorgehen zum großen Teil (92 Prozent) nicht nur zu tolerieren, sondern auch zu erlauben. Dabei ist das einsame ...

