Es gilt einerseits, den Informationsfluss in der Supply Chain durchgängig zu gestalten und allen Beteiligten die für sie relevanten Daten - möglichst in Echtzeit - zur Verfügung zu stellen. Um die Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern, müssen andererseits alle Optimierungspotenziale zwischen Herstellung und Konsum wirtschaftlich und technisch bestmöglich erschlossen werden. Denn neben der eigentlichen Produktherstellung hat insbesondere der interne Warenfluss eine signifikante Auswirkung auf die Rentabilität der Unternehmen. Ausreichende Kapazitäten decken die Verfügbarkeit für einen saisonal äußerst volatilen Absatzmarkt. Beim Warehousing selbst ermöglicht Automation für schnelle Prozesse und eine transparente Auftragsfertigung. Beide Anforderungen hat Vitaqua jetzt in Breuna erfüllt.

Turn-key-Konzept überzeugt

2007 hatte das Unternehmen auf dem 24 Hektar großen Grundstück die Produktion und Lagerung von Mineralwasser, Limonaden und Obstschorlen aufgenommen. Bis 2010 erweiterte der Betreiber die Anlage kontinuierlich räumlich und steigerte die Produktion. Zwischen dem Lagerkomplex ...

