BERLIN (Dow Jones)--In Deutschland wurden 2016 knapp 109 Milliarden Euro steuerwirksam vererbt oder geschenkt. Nach einem Rückgang von 6,2 Prozent 2015 sei damit wieder der Höchststand des Jahres 2014 erreicht worden, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Davon profitierte auch der Staat: Die Erbschaft- und Schenkungsteuer wurde im vergangenen Jahr 2016 auf 6,8 Milliarden Euro festgesetzt. Das bedeutete einen Anstieg um knapp 25 Prozent im Vergleich zum Jahr davor und den vierten Anstieg in Folge.

Durch Erbschaften und Vermächtnisse wurde demnach 2016 Vermögen in Höhe von 43,6 Milliarden Euro übertragen. Das waren den Angaben zufolge 15,6 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor. Im Vergleich zu 2014 ergab sich ein Plus von 13,8 Prozent. Geerbt wurde im Jahr 2016 vorwiegend sogenanntes übriges Vermögen in Höhe von 26,9 Milliarden Euro. Dazu zählen Bankguthaben, Wertpapiere, Anteile und Genussscheine.

Das geschenkte Vermögen stieg 2016 zum Vorjahr um 1,4 Prozent auf 65,2 Milliarden Euro. Bei den Schenkungen rangierte das Betriebsvermögen weiterhin an erster Stelle.

Milliarden an Steuerbefreiungen

Auch 2016 profitierten Begünstigte wieder durch Steuerbegünstigungen in Milliardenhöhe. Sie beliefen sich bei den Erbschaften auf 5,2 Milliarden Euro (plus 9,6 Prozent) und bei den Schenkungen auf 53,0 Milliarden Euro (plus 1,9 Prozent). Die persönlichen Freibeträge summierten sich im Jahr 2016 bei den Erbschaften auf 11,3 Milliarden Euro (plus 5,7 Prozent) und bei Schenkungen auf 7,9 Milliarden Euro (plus 0,6 Prozent).

Unter Berücksichtigung aller Hinzu- und Abrechnungen blieb den Statistikern zufolge ein Anteil von 60,2 Prozent des geerbten Vermögens und von 17,7 Prozent des geschenkten Vermögens steuerpflichtig.

