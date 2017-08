Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Baden-Baden/Gütersloh (pts013/23.08.2017/11:00) - Die diesjährige dmexco am 13. und 14. September 2017 in Köln steht unter dem Motto "Lightening the age of transformation". Die digitale Transformation betrifft jeden und beeinflusst auch die Interaktion und Kommunikation mit Kunden. Mit den Themenschwerpunkten Finanzdienstleistungen und IT-Lösungen sorgt Arvato für ein ganzheitliches Kommunikations- und Shoppingerlebnis und macht E-Commerce und digitales Marketing auf dem Arvato Gemeinschaftsstand C031 in Halle 7 erlebbar. Ein Highlight auf dem Stand wird sicherlich L.I.S.A. sein, ein humanoider Roboter, der derzeit im Mittelpunkt eines Forschungsprojektes bei Arvato steht. Er wird die Besucher am Stand begrüßen und Gelegenheit für Mensch-Maschine-Begegnungen schaffen. Immer digitaler, immer einfacher und immer komfortabler wird die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren und konsumieren. Damit einhergehend erwarten Kunden ein höheres Level an Servicequalität, schnellere Reaktionszeiten, relevante Inhalte sowie Selbstbestimmung darüber wann, wo und über welchen Kanal Kunden mit einem Unternehmen in Kontakt treten. Passgenaue Dienstleistungen und Lösungen verfügen schon heute über einen hohen Automatisierungsgrad. Wie Unternehmen ihre Kundenkommunikation durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz oder Chatbots optimieren können, zeigt Arvato in Köln mit folgenden Themenschwerpunkten. Arvato Financial Solutions - convencience in every transaction Die Finanzdienstleister von Arvato fokussieren sich dieses Jahr auf Lösungen rund um die Check-out-Optimierung. Beim letzten Schritt im Online-Kauf, dem Check-out-Prozess, brechen viele Kunden ihren Bestellvorgang ab - trotz grundsätzlichem Kaufinteresse und gefülltem Warenkorb. Arvato Financial Solutions hilft Online-Shops mit smarten Finanzdienstleistungen rund um den Check-out-Prozess. Diese erhöhen die Conversion Rate und bieten dem Endkunden ein positives Shopping-Erlebnis. Von Bestellbewertung über Zahlartensteuerung bis hin zu Debitorenmanagement und Inkasso erzielt der Online-Händler maximale Sicherheit, steuert Zahlarten conversion-optimiert und sorgt dafür, dass seine Kasse am Ende auch stimmt. Mit der neuen Integration in das Computop Paygate bietet die Zahlmethode AfterPay von Arvato Financial Solutions beispielsweise eine länderübergreifende Pay-after-Delivery-Lösung, die sowohl lokale Konsumenten- und Marktanforderungen abbildet, als auch die internationale Expansion vereinfacht. Arvato Systems Ob aufgearbeitete Daten für erfolgreiche Marketing-Kampagnen, konsistenter Content über alle Kommunikationskanäle hinweg oder eine verbesserte Leadgenerierung: Arvato Systems präsentiert auf der diesjährigen dmexco, wie Unternehmen durch den Einsatz von innovativen und intelligenten Technologien die Loyalität ihrer Kunden stärken können. Ziel ist es, Daten, die bereits im Unternehmen vorhanden sind, für eine maßgeschneiderte Customer Experience entlang aller Touchpoints zu nutzen und so mit dem Kunden in einen erfolgreichen Dialog zu treten. Dafür bietet Arvato Systems unter anderem ein Experten Review und Expertise in verkaufsfördernden UX-Designs, die eine erfolgreiche Customer Journey und innovative Webauftritte ermöglichen. Erfahren Sie mehr über Customer Experience, Data Driven Marketing oder die Check-out-Optimierung von Online-Shops. Besuchen Sie uns auf unserem Arvato Messestand C031 in Halle 7 oder auf der Seminar Session 5 "Wie die digitale Transformation Fußball-Deutschland verbindet" am 14. September um 14 Uhr in Halle 5.1. Arvato ist ein international agierendes Dienstleistungsunternehmen. Rund 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 40 Ländern entwickeln und realisieren für Geschäftskunden aus aller Welt innovative und integrierte Lösungen für unterschiedlichste Geschäftsprozesse entlang integrierter Dienstleistungsketten. Diese umfassen CRM-Lösungen wie intelligenten Kundenservice auf allen Kanälen, SCM-Lösungen wie End-to-End-Services für Händler und Marken, Finanzdienstleistungen wie Betrugsprävention und Zahlungsmethoden sowie IT-Lösungen für digitale Geschäftsmodelle in der Cloud. Diese Lösungen entwickelt Arvato mit den Innovationsschwerpunkten Automatisierung und Daten/Analytics laufend weiter. Auf das Lösungsportfolio von Arvato setzen weltweit renommierte Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen - von Telekommunikationsprovidern und Energieversorgern über Banken und Versicherungen bis hin zu E-Commerce-, IT- und Internet-Anbietern. Arvato ist ein Unternehmensbereich von Bertelsmann. Über Arvato Financial Solutions Arvato Financial Solutions ist ein global tätiger Finanzdienstleister. Rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten in 22 Ländern mit starker Präsenz in Europa, Amerika und Asien flexible Komplettlösungen für ein effizientes Management von Kundenbeziehungen und Zahlungsflüssen. Arvato Financial Solutions steht für professionelle Outsourcing-Dienstleistungen (Finance BPO) rund um den Zahlungsfluss in allen Phasen des Kundenlebenszyklus - vom Risikomanagement über Rechnungsstellung, Debitorenmanagement, Verkauf von Forderungen und bis zum Inkasso. Als Financial Solutions Provider betreut das Unternehmen fast 10.000 Kunden, u. a. aus den Schwerpunktbranchen Handel/E-Commerce, Telekommunikation, Versicherungen, Kreditwirtschaft und Gesundheit und ist damit Europas Nummer 3 unter den integrierten Finanzdienstleistern. Mehr Informationen unter: http://finance.arvato.com Über Arvato Systems Als international agierender IT-Spezialist unterstützt Arvato Systems namhafte Unternehmen bei der Digitalen Transformation. Mehr als 3.000 Mitarbeiter an weltweit über 25 Standorten stehen für hohes technisches Verständnis, Branchen-Know-how und einen klaren Fokus auf Kundenbedürfnisse. Als Team entwickelt Arvato Systems innovative IT-Lösungen, bringt seine Kunden in die Cloud, integriert digitale Prozesse und übernimmt den Betrieb sowie die Betreuung von IT-Systemen. Zudem kann das Unternehmen im Arvato-Verbund ganze Wertschöpfungsketten abbilden. Mehr Informationen unter http://IT.arvato.com

