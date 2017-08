Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts011/23.08.2017/11:00) - Die Schweizer KPT Krankenkasse AG hat sich zur Abbildung und Unterstützung der bestehenden Methodik im integrierten Risiko- und Kontrollmanagement für die Softwareplattform risk2value von avedos entschieden. Die Schweizer Krankenversicherung KPT nutzt eine integrierte IRKM-Methodik (Integriertes Risiko- und Kontrollmanagement), die auf ein Software-Tool gehoben werden sollte, um die bestehenden Prozesse professionell zu steuern. Nach einem intensiven Auswahlprozess entschied sich das Unternehmen für die GRC-Plattform risk2value von avedos. Die marktführende Software ermöglicht die Abbildung aller bestehenden GRC-Anforderungen in einem aktiven Management System und hilft gleichzeitig, den Aufwand sowohl in technischer als auch in funktionaler Hinsicht zu minimieren. "Ich bin zuversichtlich, mit risk2value das für die KPT richtige und flexible Produkt gewählt zu haben, um die Berichterstattungsbedürfnisse der Aufsichtsbehörden, des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung optimal abzudecken", erklärt Andreas Luginbühl, Leiter Assurance Funktionen KPT. "Wir freuen uns sehr über die Entscheidung der KPT und blicken einer langfristigen erfolgreichen Zusammenarbeit entgegen. Mit der KPT konnten wir einen Partner gewinnen, der unsere GRC Vision teilt und dessen Entwicklung im GRC-Bereich wir gemeinsam nachhaltig weiterentwickeln können", zeigt sich Hannes Wambach, Co-CEO von avedos, erfreut. "Die Software risk2value soll die Datenpflege erleichtern und die abgebildeten Workflows (Push-E-Mails) werden die Verantwortlichen bei der Termintreue besser unterstützen", ist Sonja Meier, Projektleiterin bei der KPT, überzeugt. Neben Österreich und Deutschland ist die Schweiz einer der Hauptmärkte des GRC Spezialisten avedos. Das Unternehmen wächst kontinuierlich im DACH Raum und baut die Branchenpräsenz in der Schweiz - zu den Kunden zählen beispielsweise die Versicherungsunternehmen Helsana und Visana - kontinuierlich aus. Bildmaterial unter: http://www.avedos.com/service/presse Über avedos Die avedos GRC GmbH ist ein europäisches Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Wien, das sich auf Governance, Risk und Compliance (GRC) spezialisiert hat. Im Kern der Bemühungen steht die Integration der verschiedenen GRC Disziplinen. Die avedos Softwarelösungen fungieren als Bindeglied zwischen operativen Ebenen und dem Top-Management. Sie ermöglichen risikobewusste und wertorientierte Entscheidungen in einer komplexen Unternehmensumwelt. Die Softwareplattform risk2value deckt eine Vielzahl von GRC Anwendungsbereichen, wie Enterprise Risk Management, Internes Kontrollsystem, Compliance Management, Audit Management, Informationssicherheitsmanagement und viele mehr, ab. Zu den Kunden zählen die weltweit größten und erfolgreichsten Automobilhersteller, Versicherungen, Banken, Telekommunikations- und Handelsunternehmen. Weitere Informationen unter: http://www.avedos.com (Ende) Aussender: avedos GRC GmbH Ansprechpartner: Julia Delpos Tel.: +43 1 3670876-123 E-Mail: julia.delpos@avedos.com Website: www.avedos.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170823011

