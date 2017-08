Paris - Der am Vortag eingeschlagenen Erholungsbewegung ist am Mittwoch an den Europabörsen vorerst wieder die Luft ausgegangen. Der EuroStoxx 50 gab am späten Vormittag knapp um 0,05 Prozent auf 3453,94 Punkte nach. Ausgebremst wurde der Leitindex der Eurozone vom Euro, der sich am Morgen wieder der Marke von 1,18 US-Dollar näherte. Am Vortag hatte der EuroStoxx 50 noch mit fast 1 Prozent Plus von der zwischenzeitlich schwächeren Gemeinschaftswährung und Kursgewinnen an der Wall Street profitiert.

Rückenwind erhielt der Euro am Mittwoch von guten Wirtschaftsdaten aus der Eurozone: Die Unternehmensstimmung hatte sich im August überraschend aufgehellt. Der vom Institut Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,1 Zähler auf 55,8 Punkte. Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang auf 55,5 Zähler erwartet. "Die Wirtschaft im Euroraum brummt zunächst weiter", schrieb ...

