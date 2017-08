Die Aktie von Borussia Dortmund (BVB) steigt heute auf ein neues 10-Jahres-Hoch, damit summiert sich der Kursgewinn seit Jahresauftakt auf ganze 33%. Bereits am Montag hatten sich die BVB-Papiere nach dem Auftaktsieg des BVB am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga mit einem Plus von 1,29 Prozent auf 6,812 Euro einem Mehrjahreshoch genähert. Über 6,879 Euro winkt dann der höchste...

