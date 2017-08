Urdorf (ots) -



Nach der Weltpremiere des neuen A110 am Automobilsalon Genf 2017

bereitet Alpine Schritt für Schritt das Revival der legendären Marke

und die Einführung des neuen Sportfahrzeugs vor. In der Schweiz

stehen ab Ende 2017 fünf Alpine-Zentren bereit, in denen die Kunden

von Spezialisten beraten und bedient werden. Die ersten, in

limitierter Serie hergestellten Alpine A110 Première Edition dürften

ab November 2017 auf den Schweizer Strassen zu sehen sein.



Leidenschaft auf vier Rädern hat viele Namen. Einer aber klingt

besonders schön: Alpine. Für die Enthusiasten von sportlichen, agilen

Sportfahrzeugen bringt die neue A110 alle Eigenschaften mit, die

diese Automobilmarke schon vor vielen Jahrzehnten zu einem

unwiderstehlichen Mythos machten.



Die Leidenschaft «Alpine» - von St. Gallen bis Lausanne



Noch vor der offiziellen Markteinführung der neuen A110 baut

Alpine die Marke neu auf, indem sie die sportliche DNA aus der

ruhmreichen Geschichte der Marke mitnimmt und in einem modernen

Umfeld platziert. Der gemeinsame Nenner ist schnell gefunden: La

passion! Leidenschaft auf vier Rädern!



In der Schweiz bereitet Alpine zurzeit mit fünf Zentren die

Einführung der Marke und der neuen Alpine A110 vor, mit bestens

geschulten Spezialisten für Beratung, Unterhalt, Finanzierung und

Kundenbetreuung. Die Schweizer Alpine Zentren in St. Gallen,

Winterthur, Zürich, Ecublens (bei Lausanne) und Conthey (bei Sion)

verfügen natürlich über einen Showroom und die Möglichkeit, den

interessierten Kunden Testfahrten anzubieten.



1'955 mal Alpine A110 Première Edition für Europa



Wer daran denkt, die erste Serie des neuen Sportwagens zur Probe

zu fahren, wird kein Glück haben. Es sei denn, er zählt zu den ersten

1'955 Kunden, die anfangs Dezember 2016 sofort reagierten. Zur Ehre

von Jean Rédélé, der die Marke Alpine im Jahr 1955 gründete, baut

Alpine exakt 1'955 Fahrzeuge der exklusiven Premieren-Serie.



Keine sieben Tage nach der Eröffnung der Bestellungen war die

Alpine A110 Première Edition ausverkauft! Zu den Kunden aus ganz

Europa zählen auch einige aus der Schweiz. Die ersten Fahrzeuge

dürften ab November 2017 auf den Schweizer Strassen zu sehen sein.



Alpine A110 - ein Mythos lebt



Das Revival der Marke Alpine und neuen Alpine A110 zählen zu den

wohl spannendsten und aufregendsten neuen Entwicklungen auf dem Markt

der kompakten, rennstreckentauglichen Sportfahrzeuge. Allein schon

die Fakten und Daten deuten auf ein Fahrerlebnis, das kaum zu toppen

ist - ganz abgesehen von der Geschichte und der DNA, die Alpine dem

neuen A110 mit auf den Weg gibt.



Ein aufregendes Design, Leichtbau und kompakte Abmessungen mit

einer Länge von 4'178 mm, einer Breite von 1'798 Millimetern und der

Höhe von lediglich 1'252 Meter Höhe sorgen für ein kraftvolles,

sportliches Erscheinungsbild. Chassis und Karosserie der A110

bestehen aus Aluminium. Optimal ist auch die Gewichtsverteilung: 44

Prozent des Fahrzeuggewichts lasten auf der Vorderachse, 56 Prozent

auf der Hinterachse. Die Anordnung des Motors vor der Hinterachse und

des Tanks hinter der Vorderachse ermöglicht eine Massenkonzentration

am Fahrzeugschwerpunkt. Ergebnis ist ein Fahrverhalten, das hohe

Kurvengeschwindigkeiten ermöglicht und für kurvige Gebirgsstrassen

massgeschneidert ist.



Der neue 1,8-Liter-Turbobenziner der A110 mobilisiert 185 kW / 252

PS und stellt ein maximales Drehmoment von 320 Nm bereit. Aus der

üppigen Motorleistung und dem niedrigen Fahrzeuggewicht von 1'080

Kilogramm resultiert das exzellente Leistungsgewicht von 4,2

Kilogramm pro PS. Es hat wesentlichen Anteil daran, dass die A110 den

Spurt aus dem Stand auf Tempo 100 km/h in nur 4,5 Sekunden

absolviert.



Die Kraftübertragung an die Hinterräder erfolgt über ein speziell

für die neue Alpine entwickeltes 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe von

Getrag. Der A110 Fahrer kann zwischen den drei Fahrprogrammen

«Normal», «Sport» und «Track» wählen, mit denen sich das

Ansprechverhalten von Motor und Fahrpedal, die Rückmeldung vom

Lenkrad, die Eingriffs-parameter des elektronischen

Stabilitätsprogramms, der Auspuffsound und die Darstellung im

Kombiinstrument regulieren lassen.



Die neue A110 zeichnet sich durch hohe aerodynamische Effizienz

aus. Der Sportwagen verfügt über einen Heckdiffusor und einen

durchgängig flachen Unterboden - Merkmale aus der Welt der Supercars

und des hochklassigen Motorsports. Ergebnis der aerodynamischen

Optimierung ist ein Luftwiderstandsbeiwert (cw-Wert) von 0,32. Damit

zählt die A110 zu den windschlüpfigsten Seriensportwagen auf dem

Markt.



Das ausgefeilte Aerodynamikpaket ermöglicht den Verzicht auf einen

Heckspoiler, der die von den Alpine Fans so geschätzte schlanke

Linienführung beeinträchtigt hätte. Gleichzeitig trägt es zur

Endgeschwindigkeit von 250 km/h bei.



Die fünf Alpine Zentren der Schweiz:



Alpine Centre St.Gallen

City-Garage AG

Zürcherstrasse 511 9015 St.Gallen

www.city-garage.ch



Alpine Centre Winterthur

Hutter Auto AG

Frauenfelderstrasse 9 8404 Winterthur

www.hutterauto.ch



Alpine Centre Zürich

RRG Zürich SA

Thurgauerstrasse 103 8152 Glattpark (Opfikon)

www.rrgsuisse.ch



Centre Alpine Lausanne

RRG Léman SA

Route de Reculan 11 1024 Ecublens

www.rrgsuisse.ch



Centre Alpine Valais

Garage du Nord SA

Route de Sécheron 2 1964 Conthey

www.garagedunord.ch



