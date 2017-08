Bei seinem Auftritt vor Fans in Phoenix verteidigte US-Präsident Donald Trump erneut seine Äußerungen zu Charlottesville, schimpfte gen Mexiko und drohte mit eine Art Kollaps staatlicher Behörden.

US-Präsident Donald Trump hat vor dem Hintergrund schlechter Umfragewerte seine umstrittenen Äußerungen zum Neonazi-Aufmarsch in Charlottesville vehement verteidigt. Diese seien "perfekt" gewesen, sagte der Republikaner am Dienstagabend (Ortszeit) bei einer Veranstaltung in Phoenix im Bundesstaat Arizona vor Tausenden Anhängern. Zudem drohte er, im Streit über die Finanzierung der von ihm versprochenen Grenzmauer zu Mexiko werde er es auf einen "government shutdown" ankommen lassen, eine Art Kollaps staatlicher Behörden. In der landesweiten Debatte über Rassismus-Vorwürfe gegen den Ex-Sheriff Joe Arpaio bezog das Staatsoberhaupt klar Stellung, indem er andeutete, ihn begnadigen zu wollen. Vor dem Versammlungsgebäude kam es zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Gegnern des Präsidenten.

Trump ist auch in den eigenen Reihen in die Kritik geraten, nachdem er zunächst die von Neonazis und Rassisten ausgehende Gewalt in Charlottesville auf eine Stufe mit militanten Gegnern stellte. In späteren Äußerungen verurteilte der Präsident dann die Neonazis, noch später jedoch ...

