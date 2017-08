Am Mittwoch sind die Ölpreise gesunken - dafür ist auch das Ende der Pipeline-Blockade in Libyen verantwortlich. Die Preisdifferenz zwischen Rohöl aus Europa und den USA rangiert derweil weiter auf Rekordniveau.

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 51,69 US-Dollar. Das waren 18 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...