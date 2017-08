Trotz geringer Schwankungen hat der Euro am Mittwoch noch keine klare Richtung eingeschlagen. Ganz anders das britische Pfund: Die britische Währung steht weiterhin wegen der Brexit-Verhandlungen unter hohem Druck.

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch im frühen Handel keine klare Richtung gefunden. Nach einigen Schwankungen in geringem Ausmaß lag die Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,1760 US-Dollar und damit ungefähr auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1771 (Montag: 1,1761) Dollar festgesetzt.

