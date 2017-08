CyberGage360 für die optimierte Inspektion im Metrologielabor ausgewählt, um Engagement für Höchstqualität zu stärken

Laser Design, Inc., ein Tochterunternehmen von CyberOptics (NASDAQ:CYBE), und hochklassiger Anbieter von extrem präzisen 3D Scannsystemen und -dienstleistungen, gibt die Einführung des 3D Scann- und Überprüfungssystems CyberGage360 durch Proto Labs bekannt, der weltweit schnellsten Digitalfertigungsquelle von individuellen Prototypen und in geringer Stückzahl benötigten Teilen, was Designern und Ingenieuren einzigartig rasche Markteinführungen ermöglicht.

"Wir bei Proto Labs streben danach, die traditionellen Fertigungsregeln herauszufordern und zu überwinden, um mit beispielloser Geschwindigkeit individuell gefertigte Komponenten liefern zu können", sagte Dylan Lundberg, Senior Manufacturing Engineer von Protoworks, dem Forschungs- und Entwicklungslabor von Proto Labs. "Bei allem, was wir tun, geht es um die Verkürzung der Markteinführungszeit für unsere Kunden, und dafür digitalisieren wir das gesamte Fertigungsverfahren. Angefangen bei unseren Dienstleistungen mit direktem Kundenkontakt bis zu unseren firmeneigenen Verfahren in der Fertigung, werden Sie stets drei konsequente Zielsetzungen vorfinden: es ist schnell, es ist einfach und es folgt unserem Leitfaden der Digitalisierung. Das CyberGage360 befriedigt problemlos alle drei dieser Bedürfnisse. Es ist jene von uns gesuchte synergistische Lösung, die im Brennpunkt unserer Labor- und künftigen Metrologieangebote stehen kann."

"Das 3D-Scannen komplizierter Teile besteht nun einfach darin, eine Tür zu öffnen, Ihr Teil hineinzustellen und einen Knopf zu drücken. Das Ergebnis ist ein hochgenauer 3D-Scan mit einem vollständigen 3D-Inspektionsbericht binnen weniger Minuten", kommentierte der President und CEO von Laser Design, C. Martin Schuster. "Wir sind hocherfreut, dass Proto Labs, ein Fertigungsgigant für individuelle Auftragsfertigung, der hilft, die Industrie 4.0 zu gestalten, unsere CyberGage360-Systeme in seinem hochmodernen Metrologielabor eingeführt hat."

"Wir sind begeistert, unserem Dienstleistungsangebot digitale Inspektionsberichte hinzufügen zu können", sagte Vicki Holt, President und CEO von Proto Labs. "Im Rahmen unserer Bemühungen, Produktentwicklern und Ingenieuren eine Gesamtlösung zur Optimierung der Markteinführung zu bieten, ist die Einbeziehung der CyberGage360 Scann- und Inspektionssysteme eine natürliche Erweiterung unseres technologiegestützten Fertigungsansatzes."

CyberGage360 erleichtert die Qualitätssicherung erheblich, indem es jedermann ermöglicht, eigenhändig die noch in Verarbeitung befindlichen sowie die in der Fertigungsanlage oder dem Metrologielabor eintreffenden und von dort herausgehenden Teile zu inspizieren; so werden die Qualitätskosten für die Kunden gesenkt und die Marktreife von Produkten beschleunigt. Mit nur geringer Schulung kann jedermann Teile auf Abweichungen vom CAD hin prüfen oder besonders wichtige Merkmale inspizieren. Das CyberGage360 ist zur allgemeinen Verwendung in der Metrologie konzipiert und dient einer ganzen Reihe möglicher Anwendungsgebiete, wie z. B. Verbraucherelektronik, Medizin, Automobile, Luft- und Raumfahrt sowie anderen vertikalen Märkten, in denen hohe Präzision und ein Datendurchsatz mit Hochgeschwindigkeit von entscheidender Bedeutung sind.

Das mit der proprietären Technologie 3D Multi-Reflection Suppression (MRS) von CyberOptics ausgestattete, automatisierte CyberGage360 bietet den Märkten für die Inspektion industrieller Teile und Reverse-Engineering deutlich höhere Präzision und Scann-Geschwindigkeiten.

Über Laser Design, Inc.

Laser Design, Inc., eine Tochtergesellschaft von CyberOptics (NASDAQ: CYBE), ist ein erstklassiger Anbieter von extrem präzisen 3D-Scannsystemen und 3D-Vermessungsdienstleistungen. Laser Design hat seit mehr als 30 Jahren seinen Kunden dabei geholfen, ihre Projekte für komplizierteste Inspektionen, Analysen und Reverse-Engineering erfolgreich auszuführen. Seinen erfahrenen Metrologen und Ingenieuren ist bewusst, dass heutzutage Genauigkeit, Geschwindigkeit und Automatisierung den Herstellern mehr Wettbewerbsvorteile denn je verschaffen.

Über CyberOptics

Die CyberOptics Corporation (NASDAQ: CYBE) ist ein führender Entwickler und Hersteller hochpräziser Sensortechnologielösungen. Sensoren von CyberOptics werden auf den Märkten für allgemeine Metrologie und 3D-Scannen, Oberflächenmontagetechnik (Surface Mount Technology, SMT) und Halbleiter genutzt und sorgen für deutlich höhere Erträge und mehr Produktivität. Dank seiner ultramodernen Technologien hat sich CyberOptics als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich hochpräziser 3D-Sensoren etabliert und ist strategisch positioniert, um seine wichtigen vertikalen Märkte noch stärker zu durchdringen. CyberOptics hat seinen Hauptsitz in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota und unterhält weltweit Betriebe in Nordamerika, Asien und Europa.

Angaben in Bezug auf die voraussichtliche Leistung des Unternehmens sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen daher gewissen Risiken und Ungewissheiten, unter anderem: Marktbedingungen in der weltweiten SMT- und Halbleiter-Investitionsgüterindustrie, die zeitliche Abfolge von Bestellungen und Versendungen unserer Produkte, insbesondere unserer 3D MRS-befähigten AOI-Systeme, steigender Preiswettbewerb und Preisdruck auf unseren Produktabsatz, insbesondere bei unseren SMT-Systemen, dem Auftragseingang von unseren Originalausrüster-Kunden, der Verfügbarkeit von Teilen, die zur Auslieferung von Aufträgen erforderlich sind, unvorhergesehene Schwierigkeiten in der Produktentwicklung, die Auswirkung globaler Ereignisse auf unseren Umsatz, insbesondere im Zusammenhang mit ausländischen Kunden, rapide Technologieänderungen auf dem Elektronikmarkt, Produkteinführungen und Preise der Mitbewerber, der Erfolg unserer 3D-Technologie-Initiativen, der Erfolg des CyberGage360 sowie andere Faktoren, die in den bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen des Unternehmens dargestellt werden.

Alle Namen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

