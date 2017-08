London - Im Umfeld einer weltweiten wirtschaftlichen Erholung und niedriger Inflation bleiben Risikoanlagen rund um den Globus gefragt, so Samir Mehta, Portfolio Manager des JOHCM Asia ex Japan Fund (ISIN IE00B3RQ2721/ WKN A1JT26) von J O Hambro Capital Management.Die verbesserten Rahmenbedingungen würden sich in der ganzen Breite widerspiegeln. Im Falle der asiatischen Schwellenländer gebe der schwächere US-Dollar zusätzliche Impulse. Ein Trend, der auch weiterhin intakt bleiben dürfte. Kapital fließe an die Finanzmärkte Asiens zurück. Neben den Kernmärkten China und Indien lohne der Blick auf Randmärkte, wie Indonesien, Malaysia und Südkorea. Letzterer sei per Ende Juli der erfolgreichste asiatische Aktienmarkt im laufenden Jahr gewesen.

