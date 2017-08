Zürich (ots) -



Tradition, Brauchtum, Respekt und Fairness: Dies sind Werte, die

dem Schwingsport und der Migros gleichermassen am Herzen liegen.

Deshalb unterstützt die Migros das Eidgenössische Schwing- und

Älplerfest (ESAF) 2019 in Zug. Zudem wird die Migros sich weiterhin

auch bei regionalen Schwingfesten und der Nachwuchsförderung

engagieren.



Die Migros und die Eidgenössischen Schwing- und Älplerfeste

pflegen eine langjährige Partnerschaft. Nach den ESAF in Aarau

(2007), Frauenfeld (2010), Burgdorf (2013) und in Estavayer (2016)

unterstützt sie das ESAF in Zug 2019 bereits zum fünften Mal in

Serie.



«Die Migros pflegt und fördert die gleichen Werte wie der

Schwingsport, deshalb passt diese Partnerschaft hervorragend. Wir

freuen uns über die grosse und kompetente Unterstützung», sagt der

OK-Präsident des ESAF 2019 in Zug, Heinz Tännler. Felix Meyer,

Geschäftsleiter der Genossenschaft Migros Luzern, zeigt sich

ebenfalls erfreut: «Mit der Königspartnerschaft am ESAF 2019 in Zug

bekräftigt die Migros ihr langjähriges Engagement im Schwingsport.

Wir freuen uns, dass wir in zwei Jahren beim grössten Sportfest der

Schweiz in der Region Zentralschweiz dabei sein werden.»



Migros: Breites Engagement im Schwingsport



Nebst dem Sponsoring von weiteren Grossanlässen wie dem Unspunnen

Schwinget 2017 und Bergschwingfesten wie Rigi, Weissenstein oder

Schwägalp, engagiert sich die Migros bei einer Vielzahl regionaler

Schwingfeste und Verbandswettkämpfen. Als offizielle

Nachwuchspartnerin des Eidgenössischen Schwingerverbands (ESV)

unterstützt sie zudem die am 2. September 2017 stattfindenden

Schwinger Schnuppertage, die jährlich in über 100 Schwingklubs in der

ganzen Schweiz durchgeführt werden.



