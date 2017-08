23.08.2017 Zugemailt von / gefunden bei: UIAG (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Unternehmens Invest AG (UIAG) hat am heutigen Tag gemeinsam mit Co-Investoren Verträge zu Gründung einer Zweckgesellschaft unterzeichnet. Geplant ist, dass über die Zweckgesellschaft Akquisitionen und Wachstumsfinanzierungen von mittelständischen Industriebetrieben in der Kunststoff-Branche erfolgen. UIAG hält achtunddreißig Prozent an der Zweckgesellschaft und hat eine Finanzierungszusage im Ausmaß von rund 15,2 mEur in Form von Eigenkapital sowie Gesellschafterdarlehen...

