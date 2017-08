Frankfurt - Die Börsen der Emerging Markets (EM) setzten ihren Aufwärtstrend fort, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEM Global (ISIN LU0115904467/ WKN 502347).Der MSCI Emerging Markets Index habe im Juli erneut ein Plus von 4,4 Prozent in lokaler Währung und von 5,5 Prozent auf US-Dollarbasis verzeichnet. Im bisherigen Jahresverlauf hätten die Aktienmärkte der Schwellenländer somit um 18,7 Prozent zugelegt, in US-Dollar gerechnet sogar um knapp 24 Prozent. Haupttreiber seien zuletzt sinkende Erwartungen im Hinblick auf den US-Leitzinspfad, ein schwacher US-Dollar und steigende Rohstoffpreise gewesen.

Den vollständigen Artikel lesen ...