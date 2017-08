München (ots) -



Mit Andi Schweiger, Frank Oehler und Hochzeitsplanerin Nadja Dotzauer



- Sendetermin: Donnerstag, 24. August 2017 um 20:15 Uhr bei RTL II



Eine ganz spezielle Mission wartet auf die Kochprofis Andi Schweiger und Frank Oehler: Sie sollen innerhalb von nur drei Tagen eine komplette Hochzeit für das junge Brautpaar Angelia und TJ auf die Beine stellen. Zur Seite steht ihnen dabei Hochzeitsplanerin Nadja Dotzauer. Keine leichte Aufgabe, denn als Location soll eine Turnhalle dienen. Werden die Drei es in der kurzen Zeit schaffen, die Gäste mit einem stilvollen Ambiente und einem Spitzenmenü zu beeindrucken?



Die Kochprofis sind zum ersten Mal im Einsatz für die Liebe: Zusammen mit Hochzeitsplanerin und Eventmanagerin Nadja Dotzauer, wartet auf die Kochprofis Frank Oehler und Andi Schweiger eine Herausforderung, die mehr als sportlich ist. Für Angelina (23) und TJ (24) sollen sie in nur drei Tagen eine Hochzeit organisieren, die alle vorangegangenen Familienfeiern in den Schatten stellt. Das Problem dabei: Als Eventlocation hat sich das Brautpaar eine Turnhalle ausgesucht.



Von Anfang an herrscht auf der Do it yourself-Hochzeit Chaos: Das Budget des jungen Paares ist schmal, die angekündigten Helfer erscheinen nicht und der gemieteten Turnhalle fehlt jegliche Eleganz. Diese Hürden fordern die gesamte Kreativität und Erfahrung von Hochzeitsplanerin Nadja. Doch auch für die Kochprofis Andi Schweiger und Frank Oehler wird das Hochzeitsmahl in der Mehrzweckhalle alles andere als ein Spaziergang.



Ungefähr 120 Gäste erwarten Angelina und TJ - aber so genau wissen die beiden das selber nicht. Der Einsatz für die Liebe bleibt für Nadja Dotzauer, Frank Oehler und Andi Schweiger bis zur letzten Sekunde spannend.



