Die Ölpreise bewegen sich aktuell kaum und die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind nahezu unverändert in den Mittwoch gestartet. Bewegung könnten die US-Lagerbestandsdaten am Nachmittag in den Markt bringen. Das Kaufinteresse der Heizölkunden bleibt saisonal und preislich bedingt hoch. Nach einem volatilen Dienstagshandel sind die Ölpreise an den Rohstoffbörsen in New York ...

Den vollständigen Artikel lesen ...