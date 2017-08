Berlin (ots) - In wenigen Wochen machen sich wieder Hunderttausende Deutsche auf den Weg zum Münchner Oktoberfest. Während zur Wiesn-Zeit Hotel- und sogar Hostelpreise astronomische Höhen erreichen, können Besucher bei der Anreise jedoch durchaus sparen. Die Reiseplattform GoEuro (www.goeuro.de) hat nun für Bahn, Bus und Flugzeug ausgewertet, welcher Tag der günstigste zum Buchen und für die Anreise ist *. Je nach Abfahrtsort variieren die Ergebnisse zum Teil erheblich.



- Bus- und Bahntickets sind montags wie dienstags am günstigsten - Flugtickets sind hingegen donnerstags sehr günstig und montags teuer - Freitag ist Hauptanreisetag für das Oktoberfest und dementsprechend teuer



Der günstigste Tag für einen Trip nach München variiert je nach Verkehrsmittel. So sind Dienstag und Mittwoch die günstigsten Tage für eine Anreise per Bus. Auch Zugtickets sind am Dienstag besonders erschwinglich. Wer hingegen Flüge nach München buchen möchte, sollte für den Abflug den Donnerstag wählen. Mit Blick auf die großen Städte Berlin, Köln, Hamburg, Frankfurt und Stuttgart gibt es jedoch regionale Besonderheiten.



Bei Bustickets können sich Last-Minute-Buchungen lohnen



Für Oktoberfest-Besucher aus Berlin, Köln, Hamburg sowie Frankfurt am Main, die mit dem Bus anreisen, lohnen sich Last-Minute-Buchungen (sieben bis einen Tag vor Abfahrt). Bei allen vier Städten steigen die Ticketpreise im Zeitraum von 30 Tagen bis 7 Tage vor Reiseantritt teilweise dramatisch an. Wer beispielsweise in Frankfurt am Main ein bis zwei Wochen vor Reiseantritt bucht, zahlt gerne mal das doppelte für ein Busticket. Die günstigsten Last-Minute-Bustickets gibt es in Hamburg. Hier liegt die Preisentwicklung bei gerade mal 9% mehr als für Frühbucher.



Einzig in Stuttgart erhöht sich der Preis für Bustickets kontinuierlich auf bis zu 120 Prozent mehr als für Frühbucher.



Zugtickets so früh wie möglich buchen



Die Preise für Zugtickets sind insbesondere bei vorausschauender Planung günstig. Je näher der Abfahrtstermin rückt, desto teurer kann es werden. Das macht sich insbesondere in Berlin und Frankfurt bemerkbar. Kleine Einbrüche in der Preisentwicklung sind hingegen bei Hamburg und Köln zu beobachten. Während in der Hansestadt die Preise 30 bis 15 Tage vor Abfahrt besonders niedrig sind, sollten Kölner ihre Zugtickets 14 bis sieben Tage vorher buchen.



Höchster Aufschlag bei Kölner Flugtickets



Wer einen Last-Minute-Flug von Köln zum Oktoberfest nimmt, muss mit dem dreifachen Preis rechnen. Den geringsten Aufschlag für Last-Minute-Reisende müssen die Hamburger zahlen. Lediglich 62 Prozent werden hier auf die Ticketpreise aufgeschlagen. Der teuerste Tag, um nach München zu fliegen, ist indes der Montag, der günstigste Donnerstag.



* Es wurden mehrere 10.000 Buchungen zum Oktoberfest 2016 analysiert.



Die vollständige Übersicht mit Infografiken ist hier zu finden www.goeuro.de/reisen/muenchen.



Über GoEuro



GoEuro ist eine Reiseplattform, die es ihren Nutzern ermöglicht, Bahn-, Bus- und Flugverbindungen in ganz Europa zu suchen und zu buchen. In Partnerschaft mit mehr als 500 europäischen Transportunternehmen revolutioniert GoEuro mit mehr Transparenz und einfacher Buchung die Reiseplanung von Ort zu Ort.



Die Nutzer erhalten eine Übersicht der besten Bahn-, Bus- und Flugverbindungen, abhängig von Kosten, gesamter Reisezeit und kombinierten Teilstrecken. Damit entfällt das mühselige Suchen und Vergleichen dutzender Webseiten unterschiedlicher Anbieter. Mit GoEuro ist Reisen einfach, flexibel und persönlich.



Beim Reise-Startup mit Sitz in Berlin arbeiten momentan mehr als 200 Mitarbeitende aus über 40 Ländern. Im Oktober 2016 erhielt GoEuro eine Investition von insgesamt 70 Millionen US-Dollar von Investoren rund um Silver Lake Kraftwerk und Kleiner Perkins Caulfield & Byers.



