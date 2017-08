Zürich (ots) - Ab sofort startet die Migros ein neues

Pilotprojekt. In sechs ausgewählten Migros-Filialen in der

Deutschschweiz können sogenannte Foodboxen mit wöchentlich

wechselnden Inhalten gekauft werden. Jede Box enthält sämtliche

Zutaten für ein spezielles Migusto-Gericht für zwei Personen und

kostet zwischen 22.50 und 33.00 Franken. Der Pilot dauert zwölf

Wochen lang.



Das Angebot von Foodboxen für die Zubereitung von Gerichten hat im

Schweizer Lebensmittelmarkt bereits eine steigende Nachfrage. Um in

Erfahrung zu bringen, ob auch Migros-Kunden Interesse an einer

solchen Dienstleistung haben, beginnt die Migros mit Testverkäufen in

sechs ausgewählten Filialen in der Deutschschweiz. Die Boxen

enthalten alle Zutaten, die für ein Migusto-Gericht für zwei Personen

benötigt werden. Dazu zählen je nach Rezept frisches Gemüse oder

Früchte, Fleisch oder Fisch, Gewürze sowie eine Rezeptkarte mit

detaillierter Zubereitungsanleitung.



Die Testverkäufe dauern 12 Wochen lang. Jede Woche steht ein neues

Gericht im Angebot, das von den Migusto-Köchen speziell für die

Foodboxen entwickelt wurde. Gestartet wird mit der Foodbox für ein

feines Gemüserisotto mit Burratina. In der Woche darauf folgt eine

Box für Fettuccine mit gebackenem Rohschinken und Oliven. Die Boxen

kosten je nach Zutaten zwischen 22.50 und 33.00 Franken. Die

Foodboxen werden im M-Industriebetrieb Bischofszell Nahrungsmittel AG

(BINA) mehrmals pro Woche in Handarbeit konfektioniert. Die Zutaten

müssen von der BINA speziell für die Gerichte beschafft und in den

richtigen Mengen zusammengestellt werden, was den vergleichbar hohen

Preis von durchschnittlich 13.00 Franken pro Mahlzeit ausmacht.



Die Testfilialen befinden sich in Buchs AG, im Bahnhof Bern, in

Zürich (Migros City), in Uster, sowie in Wil und in Steinhausen

(Zugerland).



Nach Abschluss der Testphase wird die Migros aufgrund der

Erfahrungen und der Kundenbefragung prüfen, ob die Foodboxen fester

Bestandteil des Angebots werden.



