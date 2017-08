Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Mittwoch nach dem starken Vortag wieder nach und verharrt unter der Marke von 9'000 Punkten. Unerwartet starke Daten der Einkaufsmanager in der Eurozone vor allem aus der Industrie vermochten den hiesigen Dividendenpapieren keinen Auftrieb zu verleihen. Der Handel sei von Zurückhaltung geprägt, hiess es in Marktkreisen. Denn trotz der leichten Entspannung in der "Korea-Krise", sei die davon ausgehende Gefahr weiterhin vorhanden.

Darüber hinaus seien die Blicke bereits auf das am morgigen Donnerstag beginnende Treffen der globalen Notenbanker gerichtet. Unter anderem werden dort die Chefin der US-Notenbank, Janet Yellen, sowie EZB-Chef Mario Draghi reden. Die Investoren gehen zwar einerseits nicht von bahnbrechenden Ankündigungen aus, erhoffen sich aber gleichwohl neue Informationen zum Kurs der Geldpolitik in den kommenden Monaten.

Der Swiss Market Index (SMI) gibt bis um 11.50 Uhr 0,26% auf 8'940,36 Punkte nach. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, fällt um 0,24% auf 1'427,87 Punkte zurück und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,20% auf 10'207,28. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 19 im Minus und 11 im Plus.

Am meisten unter Druck stehen derzeit Julius Bär (-1,7%). Die Bankaktien hatten allerdings in der Vorwoche noch zu den grössten Gewinnern gehört ...

