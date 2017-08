Mainz (ots) - Sonntag, 27.08.2017, 23.45 Uhr



ZDF-History



Dianas Tod - Abschied von der Königin der Herzen



Nach 20 Jahren brechen sie ihr Schweigen: In bewegenden Interviews erzählen Dianas Söhne, die Prinzen William und Harry über den tragischen Unfalltod ihrer Mutter und das Ende ihrer Kindheit.



Es ist der wohl schwerste Gang ihres Lebens: Eine Woche nach dem Tod ihrer Mutter geben William und Harry ihrer Mutter das letzte Geleit. Hinter ihnen liegen Tage der Trauer und des Abschieds. Erlebnisse, die sie bis heute nicht verarbeitet haben.



Neben ihren Söhnen kommen in der 90-minütigen Dokumentation weitere enge Wegbegleiter von "Lady Di" zu Wort: Darunter auch ihr Bruder Earl Spencer, ihre ältere Schwester Lady Sarah McCorquodale und der ehemalige britische Premierminister Tony Blair. Mithilfe ihrer Erinnerungen rekonstruiert der Film die sieben Tage zwischen dem tragischen Tod und der Beerdigung der "Königin der Herzen" im Spätsommer 1997.







