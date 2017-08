Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Aufstockungsauktion zehnjähriger deutscher Bundesanleihen hat sich am Mittwoch spürbare Zurückhaltung der Akteure im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Notenbankertreffens in Jackson Hole bemerkbar gemacht. Es beginnt am Donnerstag und könnte wichtige neue Erkenntnisse über den geldpolitischen Kurs der EZB und der US-Notenbank bringen, mit entsprechenden Rückwirkungen auf die Zinslandschaft. EZB-Präsident Mario Draghi und US-Notenbankchefin Janet Yellen haben ihre Auftritte aber erst am Freitag.

Die deutsche Finanzagentur brachte Papiere im Volumen von 2,43 Milliarden Dollar an den Käufer, wobei sich eine Durchschnittsrendite von 0,41 Prozent ergab. Wie üblich nahm sie dabei rund 20 Prozent des Gesamtvolumens auf das eigene Buch für spätere Marktpflegezwecke. Bei einem Gesamtgebot von 3,086 Milliarden Euro ergab sich eine eher magere Zeichnungsquote von 1,3.

Nachfolgend Einzelheiten zu der Auktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung:

=== Emission 0,50-prozentige Anleihe mit Laufzeit 14. August 2027 Volumen 3 Mrd Bietungsvolumen 3,086 Mrd Zuteilungsbetrag 2,43 Mrd Bid-to-cover-Ratio 1,3 (1,5) Durchschnittsrend. 0,41% (0,49%) ===

