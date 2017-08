Wozu werden Kartenführungen benötigt? Auf den ersten Blick lässt sich diese Frage schnell beantworten. Sie dienen dazu, ein unkompliziertes Einschieben von Leiterplatten in einen 19-Zoll-Baugruppenträger zu ermöglichen und ihnen Halt zu geben. Außerdem bieten sie die Möglichkeit zur Aufnahme von Kodierpins zur Kodierung von Steckbaugruppen, die den Einsatz von Baugruppen an nicht zulässigen Steckplätzen verhindern. Auch wenn eine Antwort rasch gefunden ist, lässt sich die Gestaltung von Kartenführungen auf vielfältige Art und Weise realisieren - was erheblichen Einfluss auf deren Eigenschaften hat.

Durch die Normen IEC 60297-3-101 und IEC 60297-3-103 sind die wichtigsten Parameter wie die Abmessungen der Schnittstellen zum Board und zum Frontsystem, die Nutbreite und die Anbringung von ESD-Kontakten vorgegeben. Trotzdem können bereits kleine Unterschiede im verwendeten Material zu einer erheblichen Verbesserung der Gleiteigenschaften einer Kartenführung beitragen. Weiterhin beeinflusst das verwendete Material Steifigkeit, Brennbarkeit sowie die Temperaturbeständigkeit. Dies zeigt auf, dass es selbst bei einem scheinbar einfachen ...

