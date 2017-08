Der chinesische Photovoltaik-Hersteller hat im zweiten Quartal deutlich mehr Solarmodule und Zellen abgesetzt. JA Solar profitierte dabei vor allem von der starken Photovoltaik-Nachfrage auf seinem Heimatmarkt.Im zweiten Quartal hat die JA Solar Holdings Co. Ltd. einen Photovoltaik-Absatz von 2314 Megawatt erreicht. Dies liegt 88,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und knapp 70 Prozent über dem Vorquartal, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Zahlen des chinesischen Photovoltaik-Herstellers hervorgeht. Knapp 2150 Megawatt der Lieferungen beziehen sich demnach auf Solarmodule. Der Umsatz ...

