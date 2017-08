München (ots) - Auch in dieser Woche begrüßt Moderator Kai Pflaume wieder tolle Gäste aus den Bereichen Schauspiel, Musik und Comedy, die zusammen mit den Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Elton um Bares für ihre Unterstützer spielen.



Gleich Montag, 28. August 2017, gibt's ein amüsantes Wiedersehen zwischen den beiden "Keinohrhasen"-Schauspielern Nora Tschirner und Til Schweiger. Wer wird das bessere Näschen bei der Suche nach den richtigen Antworten auf skurrile, unglaubliche und überraschende Fragen aus zwölf Kategorien beweisen?



Ein spannendes "Familienduell" erwartet die Zuschauer am Freitag, 1. September 2017. Das Schauspieler-Ehepaar Harald Krassnitzer und Ann-Kathrin Kramer treten gegeneinander an. Unter anderem hat Kai Pflaume die zunächst einfach erscheinende Frage, die sich beim genaueren Hinsehen aber doch als ziemlich vertrackt erweist:



Woher hat die New Yorker "Wall Street" ihren Namen? a) von einem historischen Schutzwall gegen Indianer, b) vom Brauch, Aktienkurse mit Kreide an die Wand zu notieren oder c) vom niederländischen Stadtplaner Hieronymous van de Wall



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 28. August bis 1. September 2017 im Überblick: Montag, 28. August - die Schauspieler Nora Tschirner und Til Schweiger Dienstag, 29. August - die Schauspielerinnen Marie Bäumer und Tanja Wedhorn Mittwoch, 30. August - die Sänger Thomas Anders und Kristina Bach Donnerstag, 31. August - die Comedians Matze Knop und Michael Mittermeier Freitag, 1. September - das Schauspieler-Paar Harald Krassnitzer und Ann-Kathrin Kramer



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. "Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/werweissdennsowas.de



