Die Fronten zwischen den USA und Nordkorea hatten sich zuletzt immer weiter verhärtet. Nun scheint sich die Lage etwas zu entspannen.

In der Nordkorea-Krise mehren sich die Anzeichen für eine Entspannung. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un ordnete staatlichen Medien zufolge zwar den Bau weiterer Raketenteile an. Er verzichtete dabei aber auf die sonst üblichen Drohungen in Richtung USA. US-Präsident Donald Trump äußerte sich daraufhin optimistisch, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern verbessern könnten. "Ich respektiere die Tatsache, dass er anfängt, uns zu respektieren", sagte Trump am Dienstag vor Anhängern. "Und vielleicht - wahrscheinlich nicht, aber vielleicht - kommt jetzt etwas Gutes."

Die amtliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Mittwoch, Kim habe bei einem Institut unter anderem Raketenantriebe in Auftrag gegeben. Die Produktionskapazitäten ...

