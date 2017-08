Stuttgart (ots) -



Gerald Lautenschläger wird zum 1. September 2017 neuer Executive Director Europe Operations bei der Borgward Group AG. In seiner neuen Funktion soll Lautenschläger ein zukunftsorientiertes Vertriebssystem und Servicenetz für den europäischen Markt aufbauen. "Wir freuen uns, einen so erfahrenen Automobilmanager an Bord zu bekommen", sagte Tom Anliker, Vice President Marketing, Sales & Services der Borgward Group AG. Lautenschläger war zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung beim Institut für Marketing und Betriebspsychologie (IMB-Gruppe) in Berlin. In dieser Funktion verantwortete er unter anderem Business-Development-Projekte im Vertrieb für Renault, BMW und Mercedes-Benz. Zuvor war er mehr als 15 Jahre in verschiedenen Vertriebs- und Aftersales-Positionen bei der Adam Opel AG, zuletzt als Verkaufsdirektor Deutschland.



