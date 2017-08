Mexico City (ots/PRNewswire) -



Luxusrum, "handgefertigt" unter der Führung von Zacapa, war noch nie beliebter - und bahnt sich seinen Weg zu einem Cocktail in deiner Nähe!



Rum ist gerade dabei, seinen Ruf als Spirituose einzig für Piraten bestimmt, gehörig zu verändern. Er erobert die Getränkekarten der angesagtesten Bars im Sturme und schafft es, geschlürft als Aperitif der Anspruchsvollen, selbst für die fanatischsten Whisky- und Cognactrinker das bevorzugte After-Dinner Getränk zu werden - der Digestif ihrer Wahl.



Dieser Wandel ist Teil einer weitreichenden, aufkommenden Cocktail-Revolution. Einige Bars berichten von einem Umsatzwachstum durch Cocktailverkäufe von über 400%[1] nur in den letzen fünf Jahren. Doch das schafft nicht jeder Cocktail, denn Kunden ist die Qualität ihrer Cocktails wichtig. Fast 80%[2] großbritannischer Kunden geben an, dass sie gerne bereit wären, für einen Premiumcocktail mit hochwertigen Zutaten tiefer in die Tasche zu greifen.



Einige führende "Mixologen" behaupten, Gin und Whisky hätten als Spitzenreiter ausgedient und dass nun vielmehr Rum an der Reihe sei, in den Mittelpunkt zu rücken. Beliebt bei Verbrauchern und Barkeepern auf der ganzen Welt, wird bei Cocktailkreationen ohne Zweifel immer häufiger auf Rum zurückgegriffen.



Wo könnte man diesem dunklen, mysteriösen Getränk näher kommen als in der Finalwoche des "World Class Bartender of the Year"-Treffens, das dieses Jahr in Mexico City stattfindet. Diese internationale Veranstaltung brachte weltbeste Barkeeper sowie führende Experten aus der Branche zusammen, um neue Cocktailtrends vorzustellen und künftige vorauszusagen.



Lorena Vasquez, Zacapas Master Blender, verriet einige der Geheimnisse hinter dem Erfolg des welweit führenden Luxusrums. "Immer mehr Barkeeper schlagen vor, Rum auf dieselbe Weise wie Whisky oder Rum zu genießen - pur -, wodurch diese unglaubliche Flüssigkeit Menschen in der ganzen Welt zugänglich gemacht wird. Zacapa ist in der Tat der hochwertigste, edelst schmeckende Rum, insbesondere wenn er pur serviert wird. Die charakteristische Tiefe seines Geschmacks, sein volles Aroma und Vielseitigkeit, macht ihn aber auch zu einer perfekten Cocktailzutat.



Die Menschen erwarten heutzutage mehr von ihren Drinks. Sie wollen Drinks, die eine Geschichte erzählen und Erlebnisse schaffen. Das ist genau das, was wir bei Zacapa machen und für uns gibt es kein genüsslicheres Erlebnis als Zeit. Zeit ist eine unserer wichtigsten Zutaten; Zeit, um nicht einfach so vor uns hin zu leben, sondern um unser Leben wertzuschätzen.



Darauf konzentrieren wir uns während jeder Herstellungsphase von Zacapa. Es beginnt damit, sich die Zeit zu nehmen, feinstes Zuckerrohr auszuwählen, gefolgt von unserem einzigartigen Reifeprozess, bis hin zur manuellen Herstellung eines "Petate"-Bändchens der Maya für jede Flasche. Zeit ist wesentlicher Bestandteil jeden Abschnitts der Reise. Es ist so wichtig, dass sich jeder die Zeit nimmt, diesen kleinen Moment des Luxus mit jedem Schluck auszukosten. Es ist eine Philosophie, die wir gerne als die "Die Kunst der Gemächlichkeit" bezeichnen und sie scheint aufzugehen."



Rum triumphiert nicht nur an der Bar, sondern auch am Esstisch. Mehr Menschen als je zuvor haben Rum als einen Moment des Luxus und Genusses nach dem Abendessen entdeckt.



Montserrat De Rojas, Global Marketing Director bei Zacapa, erklärt: "Zacapa ist anspruchsvoll und eignet sich nicht nur für Cocktails, sondern auch als Alternative zu herkömmlichen Post-Dinner Drinks wie Cognac und Whisky. Empfohlen von angesehenen Köchen, ist Zacapa durch sein reichhaltiges und wärmendes Aroma der perfekte Rum, der nach einem guten Essen genüsslich mit Freunden genippt und genossen werden kann."



Wenn du also das nächste Mal in einer Bar bist oder gerade hervorragend gegessen hast, bestelle einen Zacapa 23 pur und werde Teil der Rum-Revolution.



Genieße Zacapa verantwortungsvoll. Besuche http://www.DRINKiQ.com.



