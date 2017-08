Deutsche Unternehmen tun sich schwer bei der Suche nach Entwicklern. Mehr als 40 Prozent können ihre offenen Stellen nicht besetzen. Was auch an ihrer Art zu suchen liegt und wie sie auf potenzielle Kandidaten zugehen.

In den IT-Abteilungen der deutschen Unternehmen bleiben viele Schreibtische verwaist. Mehr als 40 Prozent aller Unternehmen suchen nach Entwicklern jeglicher Couleur - finden aber keine. Das ist das Ergebnis des aktuellen IT-Recruiter-Reports von Stack Overflow, einer Plattform für Entwickler und Programmierer mit rund 50 Millionen Mitgliedern.

Gesucht: Entwickler, die alles können

Demnach suchen Unternehmen in Deutschland - unabhängig von der Branche - vor allem Full-Stack-Webentwickler Java: 47,1 Prozent der Firmen brauchen diese eierlegenden Wollmilchsäue, die nicht nur Back-, sondern auch Frontend perfekt programmieren können. Also das, was der Kunde vorne sieht, zum Beispiel die Website, und das, was der Mitarbeiter des Unternehmens mit Inhalten füllt.

Doch auch die Einzelspezialisten sind gefragt: Wer schon keinen findet, der beides beherrscht, braucht eben zwei Profis - einen fürs Backend (43,87 Prozent suchen Webentwickler Backend) und einen fürs Frontend (37,42 Prozent).

Auch Cloud-Experten sind bei gut einem Viertel der Betriebe gefragt. Schließlich will jeder seine eigene, kleine, sichere Wolke. Die gute Nachricht: 64 Prozent der Entwickler in Deutschland bezeichnen sich als Webentwickler. Nur: Auf Jobsuche sind davon lediglich neun Prozent.

"Es ist eine Herausforderung, die richtigen Entwickler schnell zu finden und zu binden - unsere Projektlast ist hoch und wir würden gern noch viel mehr einstellen", bestätigt Romy Stolz. Sie ist für das Recruiting bei der PSI Software AG zuständig und eine der von Stack Overflow befragten IT-Recruitern und HR-Profis.

Suchen Sie aktiv

Für den Report standen Personalexperten wie Stolz Rede und Antwort, wie sie nach den heißbegehrten Entwicklern suchen und auf welchen Wegen sie dabei Erfolg haben. Gleichzeitig wurden die Entwickler, die sich auf der Plattform tummeln, befragt, worauf sie bei einem Arbeitgeber Wert legen und mich welchen Methoden Recruitern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...