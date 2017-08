Die wallstreet:online AG (ISIN: DE000A161010) hat gestern in Berlin ihre ordentliche Hauptversammlung (HV) abgehalten und dort angekündigt, mittelfristig den Aufbau des Transformationsgeschäfts voranzutreiben.

So will man laut Vorstand weg vom zyklischen Werbegeschäft hin zu neuen und insbesondere stabilen Umsatzquellen wie z.B. im Bereich des Social Tradings. Wie man gestern auf der HV erfuhr, befindet man sich hier bereits in Verhandlungen mit potentiellen Partnern.

Ferner vermeldete der Betreiber des nach Unique Usern drittgrößten Finanzportals in Deutschland, dass alle sieben Tagesordnungspunkte von den anwesenden Aktionären mit sehr großer Mehrheit angenommen wurden.

Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat stand vor allem der Tagesordnungspunkt 5 im Fokus: Die Abstimmung über die am 13. Juni 2017 vermeldete Absicht, eine Kapitalherabsetzung mit einem Reverse-Split durchzuführen.

HV stimmt Kapitalherabsetzung zu

Wie auch die anderen zur Abstimmung auf der Agenda stehenden Punkte wurde gestern die avisierte Kapitalherabsetzung ...

